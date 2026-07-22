Gooding Jr. dará vida a héroe colombiano

Cuba Gooding Jr., ganador del Óscar al mejor actor de reparto por Jerry Maguire, anunció que interpretará al almirante y héroe nacional colombiano José Prudencio Padilla en una ambiciosa producción dirigida por el cineasta Mauricio Nava, un proyecto que ya ha generado un amplio debate en Colombia.

Gooding Jr. recibió un reconocimiento durante el Ischia Global Festival, donde también fue distinguida la actriz colombiana Carolina Guerra, quien integra el elenco de la película. “Es mi primera vez en Ischia y agradezco este premio”, afirmó el estadounidense durante la ceremonia organizada por el productor Pascal Vicedomini.

En un momento distendido, y acompañado por el director irlandés Jim Sheridan, encargado de entregarle el galardón, Gooding Jr. recordó la célebre frase “Show me the money!”, pronunciada por su personaje Rod Tidwell en Jerry Maguire (1996), filme que le valió el premio de la Academia hace 30 años.

Trayectoria

Nacido hace 58 años en el distrito neoyorquino del Bronx, Gooding Jr. ha desarrollado una extensa carrera en Hollywood con participaciones en películas como Cuestión de honor, Mejor... imposible, Pearl Harbor, Zoolander y Norbit.

En 2016 recibió elogios por su interpretación de O. J. Simpson en la primera temporada de la serie American Crime Story, creada por Ryan Murphy. Aunque su papel más recordado sigue siendo el del carismático jugador de fútbol americano Rod Tidwell en Jerry Maguire, junto a Tom Cruise, el actor destacó que su vínculo con el mundo del espectáculo también proviene de su familia. Su padre, Cuba Gooding Sr., fue cantante de un grupo de R&B, mientras que su madre, Shirley Gooding, integró el coro femenino The Sweethearts.

El Ischia Global Festival, organizado por la Academia Internacional Arte Ischia y producido por Pascal Vicedomini con el respaldo de la Dirección General de Cine y Audiovisual del Ministerio de Cultura de Italia y de la Región de Campania, reunió durante una semana a más de un centenar de figuras de la industria cinematográfica y audiovisual y ofreció al público más de 180 proyecciones gratuitas.