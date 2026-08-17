Google ofrece funciones de salud

Google ha presentado un buen surtido de dispositivos que van desde los Google Pixel 11 hasta la nueva generación de su smartwatch. El Google Pixel Watch 5 llega con una ficha técnica similar a la del Google Pixel Watch 4, pero con buenas diferencias en lo que ofrece a nivel de software, sobre todo de inteligencia artificial.

El rendimiento en cualquier dispositivo es importante. El Google Pixel Watch 4 montaba el procesador Snapdragon W5 Gen 2 y, aunque a día de hoy sigue ofreciendo buenos resultados de rendimiento, la nueva generación viene con el mismo procesador “acelerado”.

Junto con el coprocesador Cortex-M55 (viene en ambos modelos) como con el aumento del 50 % de la RAM, lo que promete Google es que el Google Pixel Watch 5 será un 20 % más rápido, algo que debería tener un impacto en determinadas aplicaciones más exigentes.

Donde no vamos a encontrar prácticamente cambios es en la batería. Ya sabemos que Wear OS es un sistema operativo bastante “tragón”, por lo que los relojes que cuentan con él no suelen brindar demasiada autonomía. El Google Pixel Watch 4 cuenta con una batería 325 mAh y de 455 mAh dependiendo de la configuración de 41 y 45 mm, mientras que el Google Pixel Watch 5 cuenta con una batería de 332 mAh y de 465 mAh.

Esto no quiere decir que vayan a ofrecer la misma autonomía. Tendremos que probar con calma qué tal se comporta el Google Pixel Watch 5 en el día a día, sobre todo porque este modelo apuesta por la salud integrando más funciones.

Los sensores de salud

El cambio generacional se justifica por la apuesta de Google hacia la salud, algo que hemos ido viendo poco a poco en otros fabricantes con la llegada de sus respectivos modelos.

Las funciones de salud más destacables de la nueva generación son la saturación de oxígeno en sangre, el ritmo irregular del corazón e incluso la resistencia a la insulina, función que hasta el momento no hemos visto en los principales competidores. También viene con medición de la presión sanguínea a través de los sensores ópticos, que es algo similar a lo que podemos ver en Samsung con su propia aplicación.

Los precios

A la hora de dar el salto a una nueva generación es importante revisar los precios para ver si realmente merece la pena o no. Ha pasado un año desde que el Google Pixel Watch 4 llegó a las tiendas y sigue teniendo un precio bastante elevado: Amazon lo tiene por 399 euros en la configuración Wifi de 41 mm.

En cambio, el Google Pixel Watch 5 llega a las tiendas con un precio de 419 euros. La diferencia es de tan solo 20 euros. Salvo que próximamente encontremos la generación anterior mucho más barata, no merece tanto la pena prescindir de ciertas funciones para ahorrarnos tan solo unos euros.

No obstante, la cosa cambia si queremos el Google Pixel Watch en su versión LTE de 41 mm. Este modelo ahora mismo sí que está de oferta con un precio mucho más bajo de 402 mil euros. De hecho, por la diferencia de precio con su versión Wifi, es más recomendable, sobre todo si en el futuro quieres aprovechar la conectividad LTE.