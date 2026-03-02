Google perfila nueva era del marketing digital

La publicidad y el comercio digital entran en una fase de redefinición estructural derivada de los cambios en la forma de consumo de los usuarios. En su tercera carta anual, Vidhya Srinivasan, vicepresidenta y gerente general de Publicidad en Google, delineó la estrategia con la que la compañía busca capitalizar el crecimiento impulsado por inteligencia artificial (IA): experiencias de compra más fluidas, personalizadas y asistidas, donde la velocidad ya no esté reñida con la precisión.

El diagnóstico de la firma parte de un cambio en el comportamiento del consumidor. Durante años, la decisión de compra implicaba una disyuntiva: inmediatez con riesgo o investigación extensa con mayor certeza. Con la integración de IA en los procesos de búsqueda, descubrimiento y pago, Google sostiene que ese dilema comienza a diluirse.

Análisis en tiempo real

Para la tecnológica, 2026 marca un “momento expansivo” para la industria, que obliga a replantear formatos publicitarios, medición de resultados y la interacción entre marcas, creadores y consumidores. Uno de los pilares será Youtube, plataforma que se mantiene como el servicio de streaming más visto en Estados Unidos desde hace casi tres años. Más allá de su escala, Google identifica en los creadores un activo estratégico: son, afirma, los nuevos generadores de confianza y tendencias.

La compañía anunció que profundizará la integración entre marcas y comunidades de creadores mediante herramientas de IA capaces de analizar contenido y audiencias en tiempo real. El objetivo es conectar anunciantes con nichos específicos de forma automática y convertir la influencia orgánica en resultados comerciales medibles.

La apuesta no es menor en un entorno donde la economía de creadores gana peso dentro de los presupuestos de marketing y donde las marcas buscan mayor eficiencia en el retorno sobre inversión.

Búsqueda conversacional y nuevos formatos publicitarios

Otro frente de transformación es el buscador. Las consultas basadas exclusivamente en palabras clave ceden terreno frente a búsquedas conversacionales, imágenes y solicitudes más complejas apoyadas por IA.

En ese contexto surge el “modo IA”, donde los anuncios dejan de ser simples enlaces patrocinados para integrarse en experiencias más dinámicas. Google confirmó que prueba nuevos formatos que combinan inspiración y acción, con espacios visiblemente etiquetados como patrocinados. Entre las novedades destaca la introducción de anuncios que aparecen junto a recomendaciones orgánicas de productos relevantes, así como pruebas en sectores adicionales al retail, como viajes. Asimismo, la empresa impulsa “ofertas directas”, un formato que permite a las marcas presentar promociones personalizadas a usuarios en etapa avanzada de decisión de compra, incluyendo beneficios de fidelidad y paquetes especiales.

De concepto a infraestructura

La compañía también confirmó la consolidación del comercio agéntico, donde agentes de IA acompañan e incluso ejecutan transacciones en nombre del usuario.

En 2025, Google lanzó el Protocolo de Pagos de Agentes (AP2) y recientemente presentó el Protocolo de Comercio Universal (UCP), que estandariza la conexión entre empresas y agentes de IA a lo largo del proceso de compra, incluyendo identidad digital y pagos seguros. Según la empresa, cientos de compañías tecnológicas, socios de pago y minoristas han mostrado interés en integrarlo. Actualmente, el UCP ya permite a consumidores en Estados Unidos adquirir productos de Etsy y Wayfair directamente desde el modo IA de Búsqueda y Gemini.

Más allá del comercio minorista, Google anticipa que este estándar podría extenderse a otras industrias, sentando las bases de una infraestructura interoperable para transacciones asistidas por IA.

Gemini 3 y la productividad publicitaria

En el plano operativo, Gemini 3 se consolida como el motor de la estrategia. El modelo de IA impulsa las herramientas publicitarias de la compañía y permite generar activos creativos con rapidez y menor costo.

De acuerdo con datos de la empresa, en 2025 se triplicó el volumen de activos generados con Gemini y, solo en el cuarto trimestre, se produjeron cerca de 70 millones de piezas creativas dentro de AI Max y Performance Max.

Nuevos retos

La compañía también refuerza AI Max como mecanismo para ampliar el alcance de campañas de búsqueda hacia miles de millones de nuevas consultas netas, mientras rediseña su sistema de medición para ofrecer una plataforma unificada que facilite decisiones de inversión basadas en resultados verificables.

Ahora que la IA asume un rol cada vez más activo en nombre del consumidor, la privacidad y la seguridad de datos se mantienen como ejes estratégicos. Google subraya que esta nueva etapa se construye sobre los mismos principios de protección y estándares que han definido a la empresa en los últimos 25 años. El desafío será equilibrar automatización, personalización y transparencia en un entorno regulatorio cada vez más exigente.