Gorillaz anuncia concierto en México

El grupo Gorillaz no se conforma con un solo concierto en México, por eso acaba de sorprender a sus fans con una noticia que ya muchos esperaban. La banda se presentará en solitario luego de su participación en el Corona Capital.

Desde hace ya varias horas, los rumores de que la banda liderada por Damon Albarn tendrían un show en la capital mexicana comenzaron a surgir, cuando, por accidente Ticketmaster habría filtrado la fecha en su página oficial. Posteriormente, Ocesa confirmó la información.

Confirmación

A través de sus redes sociales, la promotora anunció que la agrupación británica llegará hasta el escenario del Palacio de los Deportes. “Los rumores son ciertos. Gorillaz llega con The Mountain Tour”, escribieron en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque la agrupación ya tenía planeada una visita para este viernes 20 de noviembre, volverá a finales de año para reencontrarse con sus fans. La cita es el próximo 11 de diciembre en Palacio de los Deportes.

Los boletos saldrán a la venta en dos fases. La primera será una preventa para clientes Banamex que se hará el 12 de noviembre en punto de las 11:00 horas. Mientras que la venta genera está programada para un día después, a la misma hora.