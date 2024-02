Gosling no descarta cantar “I’m just Ken”

Ken saldrá de Barbieland para formar parte de la entrega de los Premios Óscar, pero no solo porque Ryan Gosling, actor que le da vida al personaje en la cinta Barbie, está nominado en la categoría a mejor actor de reparto, sino porque podría tener una actuación especial dentro de la gala.

En la lista de nominados que se dio a conocer en enero pasado, Barbie logró reunir ocho postulaciones, entre las que destacan mejor película, mejor guión y mejor canción original por “What I was made for”, de Billie Eilish; y “I’m just Ken”, interpretada por el mismo Gosling.

Ahora, a poco más de un mes de que la ceremonia se lleve a cabo, el actor habló sobre la posibilidad de que suba al escenario de los Óscar para interpretar la famosa canción, esto a pesar de que nunca ha actuado para una audiencia tan grande.

En entrevista con la revista Variety, el también protagonista de La La Land confesó que, hasta el momento, La Academia ha tenido ningún acercamiento con él al respecto, aún así no descarta la idea. “Todavía no me lo han pedido”, dijo. “Quizás sea demasiado arriesgado que yo haga eso. No sé cómo funcionaría, pero estoy abierto a ello”.

“I’m just Ken” se convirtió en todo un fenómeno tras el lanzamiento de la película, la canción se convirtió en una de las favoritas del público, además de que fue nominada al Grammy, los Globos de Oro y ganó la categoría de mejor canción en la reciente entrega de los Critics’ Choice Awards.

Fue tanto el éxito que Gosling, junto con el productor Mark Ronson, decidió lanzar una versión navideña del tema, la cual se viralizó en muy poco tiempo. A la par de su carrera como actor, Ryan tiene una faceta de músico, incluso fue así que se inició en el mundo del espectáculo, alguna vez estuvo al frente de su propia banda, Dead Man’s Bones, con la que se presentaba en lugares pequeños.