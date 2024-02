El Óscar pintará de rosa su ceremonia con la participación del actor Ryan Gosling, que figurará como cantante al interpretar en vivo la canción “I’m just Ken” de la película Barbie, informó Variety.

Escrita por Mark Ronson y Andrew Wyatt, el tema compite en la categoría de mejor canción original, junto a otro tema de la misma película, “What was I made for?”, de Billie Eilish y Finneas, que recientemente ganó el Grammy.

Para la gala, que se realizará el 10 de marzo, Gosling llega también como nominado a actor de reparto por su interpretación del muñeco Ken, lo que generó polémica al dejar fuera a la protagonista Margot Robbie y la directora Greta Gerwig.

Además de la presentación de Ryan, en la que se desconoce si participará con algún artista invitado, se dieron a conocer algunos de los nombres de los presentadores que formarán parte de la ceremonia en el teatro Dolby de Hollywood.

Entre los artistas destacan antiguos ganadores como Mahershala Ali, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Al Pacino, Ke Huy Quan, Sam Rockwell y Michelle Yeoh.

Oppenheimer encabeza las candidaturas con 13 nominaciones, seguida de Barbie, con ocho y Maestro, con siete. Le siguen Anatomy of a fall, The holdovers, The Zone of Interest y American fiction, con cinco candidaturas cada una.