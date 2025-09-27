Graba Yuridia disco en la Plaza de Toros

Yuridia se consolida como la Reina de la Música Mexicana con su histórico álbum Monumental (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México). Con este lanzamiento, Yuridia comparte la grabación del show con el que se convirtió en la primera mujer en agotar un concierto en formato 360° en el citado lugar.

Al mismo tiempo que plataformas como Spotify México la colocaban como la cantante más escuchada a nivel nacional, más de 45 mil personas coreaban ininterrumpidamente las cerca de 40 canciones conducidas por su voz. Sin duda, lo que logró con su show no es algo que se viva todos los días.

El material, es un testimonio de que la magia existe: a lo largo de 37 canciones la cantante encantó al público que pudo asistir a la conclusión de su Sin Llorar Tour, gira que incluyó 2 sold outs en el Palacio de los Deportes de la CDMX y 4 en el Auditorio Nacional.

Entre sus poderosas interpretaciones se encuentran himnos como “¿Y qué tal si funciona?”, “Ya te olvidé” y el hit viral “Qué Agonía”. Esto sin dejar de lado, “Sin Llorar”, que con esta versión en vivo ha sido #1 en la radio nacional durante 3 semanas consecutivas.

Además de la impecable voz la exacademica, el álbum brilla por las colaboraciones estelares de Carlos Rivera en el focus track “Si no piensas cambiar”, Majo Aguilar en “Brujería” y Reyli en “Qué nos pasó”.

La producción captura cada emoción, cada ovación y cada lágrima del público que coreó sin descanso durante más de dos horas de show.

A través de cambios de vestuario, momentos icónicos y la interpretación de joyas como “Con qué se pega un corazón”, “Malamente” o “Felicítalo”, la artista mexicana consolida su trayectoria con un álbum en vivo que quedará para siempre en la memoria colectiva.

Monumental hace honor a su nombre: grande, emotivo e inolvidable.