Graban a hombre parecido a Juan Gabriel

El pasado mes de agosto se cumplieron nueve años desde que se anunció la muerte de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Tras confirmarse el deceso del cantautor, comenzaron a surgir rumores, ya que diversas personas creen que el intérprete fingió su muerte.

Tras esta situación, unos turistas mexicanos captaron a un hombre que aseguran es idéntico al compositor mexicano, por lo que la idea de haber fingido su muerte y estar en París ha cobrado mucha fuerza. Debido a esto, no dejaron pasar la oportunidad para grabar al hombre que podría ser el mismo Juan Gabriel o que, por lo menos, tiene un gran parecido a “El Divo de Juárez”.

Tras difundirse este video, las redes sociales se han inundado de comentarios, algunos de ellos apoyando la teoría de que el compositor mexicano no está muerto, como en 2016 lo hicieron creer, sino que sigue disfrutando de la vida, lejos de la fama y de los reflectores; otros más, solo aseguran que tiene un gran parecido al cantante nacido en Parácuaro.

Una de las personas que desde 2016 ha apoyado la versión de que Juan Gabriel no murió y que sigue con vida en algún lugar del mundo es la periodista de espectáculos Martha Figueroa, quien es parte importante del programa Hoy.