Grabará con el Mariachi Vargas

Con más de cinco décadas de trayectoria y más de cuatrocientas composiciones, José María Napoleón conocido como el “poeta de la canción”, se ha consolidado como uno de los cantautores vivos más destacados de la escena musical.

El artistas ha recibido reconocimientos como el Grammy Latino a la Excelencia Musical o el nombramiento como Ciudadano Honorario Internacional de Nueva Orleáns.

Colaboración

Napoleón y su amor por la música lo condujeron a hacer una colaboración con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, el máximo exponente de la música mexicana por el mundo en De corazón mexicano, una recopilación de sus éxitos más sonados pero vestidos de la música de mariachi.

Los temas “Vive”, “Pajarillo”, “Hombre” o “Eres”, en versiones rancheras, son algunos de los que contiene el material discográfico. El cantautor aguascalentense incluye un par de temas inéditos, “Deja tocar tus manos”, compuesto por su hijo José María, y “Si tú me quisieras”, piezas que define como nuevas páginas en su historia.

Napoleón expresó su admiración a los miembros del Mariachi Vargas de Tecalitlán, liderados actualmente por Carlos Efrén Martínez Arreguín. “Nunca imaginé que iba a grabar un disco con ustedes. Me siento muy honrado”, manifestó.