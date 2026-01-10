Graco participa en Domenica Montero

Graco Sendel, hijo del actor mexicano Sergio Sendel, está dando de qué hablar por su actuación en la telenovela Doménica Montero, producida por Carlos Bardasano para Televisa-Univisión y protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas.

El actor de 27 años nació el 30 de mayo en la Ciudad de México, es mellizo de Valeria Santaella; debutó en la televisión en 2022 con un papel breve en Mi camino es amarte, pero ha ganado notoriedad recientemente al integrarse al elenco de la telenovela protagonizada por Angelique donde interpreta a Pedro Sánchez, un peón noble y tierno que busca superación personal y amor, un personaje que le ha permitido explorar emociones profundas y conectar con el público.

Dos gotas de agua

Su parecido a Sendel es comentado por los cibernautas en redes sociales, así como su talento actoral heredado por su padre, con quien solo tiene una foto en su cuenta de Instagram de hace 12 años.

El hijo de Sergio Sendel agradeció haber llegado a este proyecto en el que le toca interpretar a un personaje entrañable que le ha enseñado varias cosas.

“Presentamos este lindo proyecto, un proyecto que me dio la oportunidad de hacer un personaje entrañable, Pedro. Gracias, Pedro, por tu sencillez y por tu gran corazón, porque llegaste en el momento indicado para mí, para tocar fibras mías que tenía que poner más atención”, escribió. Angelique Boyer respondió este comentario con un mensaje: “Viste como desde el minuto uno te quiero mucho!”.

Graco es licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas, y además de las telenovelas, formó parte del reality Reto 4 Elementos: La Liga Extrema. El nombre de Graco se ha posicionado entre las búsquedas de los cibernautas, en parte porque Doménica Montero es la primera adaptación del melodrama venezolano La doña, que luego inspiraría remakes como La dueña (con Angélica Rivera) y Soy tu dueña (con Lucero).