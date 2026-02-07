Graco Sendel

Su nombre completo es Sergio Graco Santaella Paleta. Nació el 30 de mayo en la Ciudad de México y actualmente tiene 27 años. Es mellizo de su hermana Valeria Santaella.

Su debut actoral fue en 2010 con la obra de teatro Todos ríen, donde interpretó a Carlitos, marcando el inicio de una carrera prometedora en los escenarios. En 2022, Graco continuó consolidando su trayectoria teatral con la obra Santiago.

Debutó en la televisión en 2022 con un papel breve en Mi camino es amarte, pero ha ganado notoriedad recientemente al integrarse al elenco de la telenovela protagonizada por Angelique donde interpreta a Pedro Sánchez, un peón noble y tierno que busca superación personal y amor, un personaje que le ha permitido explorar emociones profundas y conectar con el público.

Su parecido a Sendel es comentado por los cibernautas en redes sociales, así como su talento actoral heredado por su padre, con quien solo tiene una foto en su cuenta de Instagram de hace 12 años. El hijo de Sergio Sendel agradeció haber llegado a este proyecto en el que le toca interpretar a un personaje entrañable que le ha enseñado varias cosas.

Graco es licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas, y además de los melodramas, formó parte del reality Reto 4 Elementos: La Liga Extrema.

Personaje

El nombre de Graco se ha posicionado entre las búsquedas de los cibernautas, en parte porque Doménica Montero es una adaptación de la telenovela venezolana La Doña, que inspiró remakes como La dueña (con Angélica Rivera) y Soy tu dueña (con Lucero).

Aunque su aparición no es la protagónica, el papel de Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los más comentados, al tratarse de un personaje cercano, empático y con conflictos que reflejan la lucha por salir adelante. Esta interpretación ha significado para Graco un salto importante en visibilidad, marcando un antes y un después en su carrera dentro del melodrama televisivo.

Actualmente, Graco continúa construyendo una sólida carrera como actor con proyectos como la segunda temporada de Isla Brava y Casado con hijos, reafirmando su versatilidad y compromiso con su carrera artística.

Construyendo su propio camino

Graco Sendel, ha optado por abrirse paso en la actuación sin depender únicamente del apellido que porta. Si bien reconoce la influencia de su padre, el joven actor ha buscado diferenciarse con una carrera que combina preparación, disciplina y constancia.

Antes de consolidarse en la televisión, Graco participó en proyectos teatrales y tuvo apariciones previas en telenovelas, además de explorar otros formatos televisivos que le permitieron adquirir experiencia frente a las cámaras. Paralelamente, cuenta con formación académica fuera del medio artístico, lo que ha contribuido a su perfil versátil.

Con Doménica Montero posicionada como una de las apuestas fuertes de la televisora, Graco Sendel se encuentra en un momento clave de su carrera. Su participación en esta historia lo perfila como un talento emergente que busca consolidarse por mérito propio, mientras continúa escribiendo su camino dentro de la industria del entretenimiento.

Además de su participación en el melodrama, Greco Sendel ya fue confirmado como parte del elenco de una próxima telenovela producida por José Alberto Castro, uno de los productores más importantes del género. Este nuevo proyecto refuerza la confianza que la industria empieza a depositar en su trabajo y marca un paso más en su crecimiento profesional.