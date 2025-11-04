Gran éxito de Bienvenido, conde Drácula

La puesta en escena Bienvenido, conde Drácula no decepcionó. La obra provocó las risas de quienes asistieron a alguna de las cuatro funciones que el grupo brindó en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa.

El elenco de la pieza dirigida por Aarón Vite Grajales estuvo ensayando desde hace varias semanas en el centro cultural Jaime Sabines para entregar funciones únicas, ya que cada una de estas es diferente, pese a respetar la estructura del guión creado por la maestra Dolores Montoya hace más de 38 años.

La obra se ha colocado en el gusto de los chiapanecos desde hace más de tres décadas, por lo que muchas personas la esperan con gran entusiasmo cada año.

Dinámica

Antes de saltar al escenario, en la página de Facebook de El Teatro de Lola invitaron a los asistentes a compartir sus fotografías de la presentación, por lo que muchos publicaron imágenes de cómo disfrutaron el espectáculo.

Desde temprana hora, las personas acudieron con boleto en mano para no perderse ningún detalle de este montaje.