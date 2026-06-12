Gran inauguración del Mundial 2026

El Mundial 2026 arrancó oficialmente con una histórica ceremonia de inauguración en el estadio Ciudad de México. La fiesta, que sirvió como telón de estreno entre México y Sudáfrica, fue la primera de las tres ceremonias que tendrá la edición 2026.

La artista colombiana interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del evento junto al nigeriano Burna Boy. Esta es la cuarta ocasión en la que pone la voz de la Copa del Mundo, anteriormente participó en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips don’t lie/bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka waka (This time for Africa)” y en Brasil 2014 con “La la la (Brazil 2014)”. “El futbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones. No es definido por jugadores o países, sino por todos nosotros. Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Futbol FIFA 2026”, fue el discurso de Lila Downs, presentadora que dio inicio a la fiesta. El trofeo del Mundial 2026 se elevó en el escenario que se ubica en el círculo central de la mitad de la cancha del Azteca.

Otros invitados

Maná fue el primera agrupación en cantar en la ceremonia con el tema “Oye, mi amor”, canción estrenada como primer sencillo de de su tercer álbum, ¿Dónde jugarán los niños?

El cantante venezolano Danny Ocean lo siguió con el tema “Partidazo”. Uno de los momentos más álgidos de la inauguración estuvo relacionado con la irrupción de Los Ángeles Azules y Belinda con la canción “Por ella”.

J Balvin continuó con el show musical en el estadio Ciudad de México, que se coronó con la aparición de Shakira. Acompañada por el nigeriano Burna Boy, la artista cantó el himno oficial del Mundial 2026 “Dai Dai”. La primera ceremonia de apertura en México se extendió cerca de 20 minutos y bajó el telón con imponentes fuegos artificiales en el techo del recinto.