Gran noche mexicana en Tuxtla

Desde temprana hora, el primer cuadrante de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fue acondicionado para recibir a miles de chiapanecos que se concentrarían para conmemorar el 215º aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México.

Poco a poco la explanada del parque central se fue llenando de familias que acudían con algún elemento patrio: banderitas, sombreros, paliacates, cornetas, moños y hasta trajes típicos.

La programación empezó desde las 6 de la tarde. Los presentes gozaron la actuación de artistas locales, así como la proyección de la obra de teatro La Reina Roja, un show de drones, juegos pirotécnicos y grupos de marimba que con su talento amenizaron la tarde.

Una velada espectacular

El momento más esperado fue la aparición de Lucero y Mijares en el escenario. Con la llegada de los cantantes, el público disfrutó una velada romántica que corrió a cargo de la “novia de América” y el “soldado del amor”.

Cerca de las 10 de la noche, desde el balcón de la sede de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, junto a su esposa Sofía Espinoza y sus hijas, conmemoró el Grito de Independencia enfundado en un traje típico de los Altos de Chiapas.

El mandatario gritó “viva Miguel Hidalgo”, “viva Josefa Ortiz”, “viva Ignacio Allende”, “viva Leona Vicario”, “viva José Morelos y Pavón”, “viva Vicente Guerrero”, “viva la dignidad de los indios chiapa”, “viva la rebelión de San Juan Cancuc”, “viva el Plan Chiapas Libre”, “viva Fray Matías de Córdova”, “viva Joaquín Miguel Gutiérrez”, “vivan los pueblos originarios de Chiapas”, “viva la Independencia”, ¡viva México!” y “viva la paz de Chiapas”.

Ante la ovación estremecedora de los asistentes, se dio paso a la presentación estelar de la noche. Lucero y Mijares demostraron por qué son considerados dos grandes exponentes de la música mexicana.

Como parte de su repertorio, el público escuchó en voz de Mijares temas como “Si me tenías”, “No se murió el amor”, “Soldado del amor”, “Toda la vida” y “Vencer el amor”.

En tanto, Lucero entregó “Vete por donde llegaste”, “Ya no”, “Cuéntame”, “Sobreviviré”, entre otro. Pero lo más espectacular sucedía cuando cantaban juntos, y así fue como cerraron la noche, entonando “El privilegio de amar”.