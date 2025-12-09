Grandeza registró pocas ventas

“No mames, no lo compraría”. “A poco ese wey escribe”. “Ha de ser un libro muy interesante”, fueron algunos de los comentarios que se escucharon en el stand de la editorial Planeta de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la mesa de novedades, donde el pasado jueves 4 de diciembre llegó el libro Grandeza del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Lanzamiento

La obra, que se esperaba hasta el viernes 5 de diciembre, llegó antes al encuentro librero en Guadalajara, tan solo tres días después de que López Obrador anunciara el lanzamiento editorial a través de un video en redes sociales.

De acuerdo con Planeta, la distribución no solo fue en FIL sino en librerías de Guadalajara. “Hay suficientes ejemplares tanto para el ‘stand’ como para clientes como Gandhi, Gonvill y El Sótano”, indicó personal de la editorial.

Del jueves al viernes, la pila era de alrededor de 14 libros, pero al día del cierre de la feria había siete y se sumaron diez pilas de 18 libros cada una, pegadas al área de cajas. Es decir, había en el stand 180 libros de Grandeza puestos a la vista de todos los visitantes, junto con otros cien de ¡Gracias!, el anterior título del expresidente de México.

En contraste, el libro Diario de una transición histórica, de la presidenta Claudia Sheinbaum, publicado en octubre, solo mereció una pila en la mesa de novedades que hasta el cierre era de 14 ejemplares.

“Soy de Jalisco, me interesan los antecedentes históricos del país. Soy un escritor aficionado y estoy haciendo una especie de rescate de los pueblos originarios del Lago de Chapala y quiero el libro para documentarme”, confesó el señor Juan, uno de los que desembolsó 448 pesos para comprar Grandeza. Precio que representa casi el doble de lo que cuesta ¡Gracias! (248 pesos).