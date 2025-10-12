Grave por exceso de medicamentos

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina”, abrió su corazón en una reciente entrevista con Matilde Obregón en Youtube, donde habló por primera vez a detalle sobre el grave episodio de salud que vivió en 2025, cuando fue hospitalizada de emergencia tras una gira en Perú.
La actriz reconoció que su deterioro físico y mental no fue producto de una enfermedad desconocida, sino de una sobremedicación que la llevó al límite. “Llega un momento en la vida que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué, ni para qué”, confesó.
¿Qué le pasó?
De acuerdo con la famosa, el problema comenzó por la descoordinación entre médicos. “(Me las recetó) el doctor, porque ves a uno, a otro y uno te dice: necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo y eso fue lo que me perjudicó la salud”, explicó.