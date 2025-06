Graves acusaciones contra Cuevas

La disputa entre los hermanos Aída y Carlos Cuevas escaló más allá del terreno civil. Aunque el cantante de boleros había demandado a su hermana por daño moral, proceso en el que exigía una reparación económica de 25 millones de pesos, ahora ha salido a la luz que existe una denuncia penal en su contra por tentativa de feminicidio.

Así lo reveló el abogado de Aída, Enrique González Casanova, en un encuentro con los medios de comunicación, donde explicó que el caso es mucho más delicado. “El tema de la denuncia es algo que nosotros presentamos por el delito de feminicidio calificado, en modalidad de tentativa, de cuando el señor intentó privar de la vida a Aída hace mucho tiempo. No puedo dar datos de ese tema, porque es una investigación que se está manejando en estricto sigilo”, detalló.

El representante legal también destacó que la denuncia se lleva de manera paralela a la demanda que el intérprete interpuso por supuesta difamación, misma que, afirma González Casanova, ya fue resuelta en primera instancia a favor de su clienta. “Él nos demandó por 25 millones de pesos y el tribunal absolvió a Aída, ahí está la sentencia, la cual es pública. Él (Carlos) habla de malicia efectiva, pero el juez ya la absolvió en ese sentido; por lo menos en primera instancia, aunque habrá que esperar a que resuelva la primera sala, pero ella ya ganó, le guste a quién le guste”, agregó.

Asimismo, aclaró que la entrevista que Aída ofreció a Ventaneando en la que daba a conocer su victoria legal, fue hecha, únicamente, para desmentir a Carlos, quien aseguró que la justicia había fallado a su favor. “El hecho de salir a medios fue porque el señor dijo que él ganó la sentencia en primera instancia, nuestra obligación era precisar que no era verdad. Hasta este momento, la señora Aída ha ganado todas las instancias, pero jamás he dicho que ya haya resuelto la sala”, señaló.

Por su parte, la cantante, en conferencia de prensa, reconoció que todo este pleito ha sido profundamente desgastante, no solo por el proceso legal, sino por tratarse de un conflicto familiar. “Qué tristeza que venimos del mismo vientre, pero no de la misma cuna. Es muy triste que tu propio hermano te amenace, te amedrente, te acose, te insulte. He llorado mucho y le he pedido a Dios que todo se aclare”, finalizó la intérprete, quien se prepara para celebrar sus 50 años de trayectoria con un concierto el próximo 14 de septiembre en el Auditorio Nacional.