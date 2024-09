“Ya estoy medicada”, dice Grecia Castillo en entrevista, esta premisa desarrolla su show de comedia en el que habla de que toma terapia y medicamentos para mejorar su condición psicológica. “Es una respuesta a que toda mi vida yo sabía que algo andaba mal conmigo, aunque tuviera buenas calificaciones y no me portara mal, pero nunca me encontré, sentía que algo andaba mal, pero como era buena niña, nadie hizo nada hasta que llegó la psiquiatra a mi vida”.

Fue a los 30 años, comparte la actriz, que una especialista en salud mental le diagnosticó Trastorno por Déficit de Atención (TDA) y a partir de ahí mejoró su vida. Cuenta que incluso supo que su vocación no estaba en las letras, carrera que concluyó en la Facultad de Filosofía de la UNAM, sino en la comedia. “Lo primero que hice fue compartir con mis papás el diagnóstico, y no me creyeron, por eso también nace este espectáculo, para hablar de este trastorno, y también abordo la relación con mis padres, ellos querían que fuera doctora y ahora cuento chistes”, añade Grecia entre risas.

Además, su condición psiquiátrica, explica, le ayudó a terminar de escribir este show. “Hablo de 20 temas y ya no me peleo con eso porque es algo normal de este trastorno, además antes juzgaba mi comedia todo el tiempo, no me abría a compartirla, avanzaba en algo y lo desechaba, a partir de que me dicen tienes esto, mejoro, y concluyo mis proyectos”, describe.

Grecia pretende, al mismo tiempo que hacer reír, visibilizar la importancia de la salud mental en los comediantes.

Este show llegará el próximo 12 de octubre al escenario del Pepsi Center (al sur poniente de la Ciudad de México) como parte de una gira que ya ha pasado por El Salvador y Costa Rica.