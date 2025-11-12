﻿﻿
SÍGUENOS
GenteSociales

Grecia en la espera de su segundo bebé

Noviembre 12 del 2025
Grecia en la espera de su segundo bebéLa mamá Grecia
Grecia en la espera de su segundo bebéCristina, Maricela, Ileana, Queta, Grecia, Veronica, Andrea y Triny
Grecia en la espera de su segundo bebéSusana, Lupita, Lorena, Eddy, Grecia, Letty y Kimberly

Con un brunch organizado por la abuelita Lorena, los papás Carlos y Grecia celebraron la dulce espera, ansiosos de conocer a su futuro bebé compartieron junto a familia y amigos este sentimiento, con unas emotivas dinámicas abrazaron desde el corazón a sus invitados con unas dinámicas y palabras bonitas. Los invitados se unieron a esta espera que fue el pretexto perfecto para reunirse y compartir el amor y cariño que siente por ellos. ¡Muchas felicidades!

﻿