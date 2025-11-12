Grecia en la espera de su segundo bebé

Con un brunch organizado por la abuelita Lorena, los papás Carlos y Grecia celebraron la dulce espera, ansiosos de conocer a su futuro bebé compartieron junto a familia y amigos este sentimiento, con unas emotivas dinámicas abrazaron desde el corazón a sus invitados con unas dinámicas y palabras bonitas. Los invitados se unieron a esta espera que fue el pretexto perfecto para reunirse y compartir el amor y cariño que siente por ellos. ¡Muchas felicidades!