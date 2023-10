Después de tres años alejado de la escena musical, Green Day está de regreso y estrenó su sencillo “The American dream is killing me”, a través de las plataformas digitales.

La noticia la dieron a conocer en sus redes sociales, donde, además de publicar un pequeño adelanto del tema y del videoclip, también adelantaron que este será tan sólo el primer corte de su disco Saviors, el cual ya tiene fecha de lanzamiento para el próximo 19 de enero.

Junto con la canción, la banda estadounidense también lanzó el videoclip, y en este aparecen en un apocalipsis zombi mientras interpretan frases tan críticas como “todo es un doble discurso de conspiración”, “no estamos en casa”, “gente en la calle, desempleados y obsoletos”.

Este nuevo material será el decimocuarto álbum en la carrera de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, luego de Father of all motherfuckers, que fue publicado en 2020. Según las propias palabras de la banda, este disco es “crudo y emotivo. Gracioso e inquietante”, y en cada una de sus canciones podremos encontrar temas tan inquietantes pero actuales como “la enfermedad, guerra, desigualdad, ‘influencers’, aplicaciones de citas, salud mental, cambio climático, división de redes sociales, fentanilo, fragilidad...”, todo con un sonido de power pop, punk, rock e indie.

Como era de esperarse los fanáticos no tardaron en reaccionar y no solo celebraron el regreso del polémico trío, también se dijeron ansiosos por escuchar esta nueva propuesta musical. “No tengo palabras para experimentar lo feliz que me hicieron”. “Esto es simplemente épico. Gracias, Green Day, y todos los involucrados en este proyecto”. “La mejor noticia del año”. “Un nuevo álbum significa un nuevo ‘tour’”. “Estoy tan mocionado por escuchar el disco completo”. “Ustedes son los reyes por siempre”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.