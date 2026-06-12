Gremio de autores se blinda ante IA

La Sociedad de Autores y Compositores de México no está en contra de que se utilice la inteligencia artificial como herramienta creativa, explicó Roberto Cantoral Zucchi, director general de la institución.

En el marco de la asamblea general que el gremio de autores celebró este miércoles, Cantoral habló de los avances que se han alcanzado en la SCAM desde que se publicaron las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), y la Ley Federal del Trabajo (LFT), que tienen como fin proteger el patrimonio de los compositores ante la IA. “Es una reforma en la ley para proteger la voz y la imagen de los artistas intérpretes, y por primera vez en la legislación mexicana aparece la protección ante la inteligencia artificial, no pueden utilizar ni la voz ni la imagen, si no tienen la autorización y (si lo hacen) debe haber una remuneración”, explica el ejecutivo.

El fin de la reforma no es excluir por completo la IA, más bien es que se alcancen acuerdos justos con los compositores, quienes pueden decidir si prestan sus obras para que estas sean retomadas con IA.

Creación a medias

Para Cantoral Zucchi es imposible crear una pieza desde cero con esta herramienta, pues, explica que si la persona estudió y utilizó “prompts” (instrucciones técnicas y estéticas que el algoritmo interpreta), se puede considerar que es creatividad en cierta parte.

Por otro lado, aclara que con escribir en una aplicación especializada: “Hazme un bolero”, se genera una copia que trabaja en minería (datos almacenados), y es ahí en donde se pierde todo el sentido humano, pues quien genera ese “bolero” realmente es un programa. “Toda obra de IA tiene un componente creativo humano, porque se basa en una minería de datos de todo el catálogo existente, hecho por hombres y mujeres que han dedicado tantos años en formar ese gran catálogo”, apunta.

Cantoral añadió que en el marco de la revisión del T-MEC se considerarán también los capítulos relacionados con derechos autorales. “Hay una negociación con el Tratado Libre Comercio en donde Estados Unidos y Canadá están empezando las pláticas, creo que será al nivel más alto del gobierno de los tres países, creo que van a definir cuál sería la regulación de inteligencia artificial”, dijo.