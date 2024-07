Grettell Valdez publicó un video preocupante, en donde se secaba el sudor y las lágrimas luego de que el taxi en el que viajaba, a lado de su hijo adolescente, presentara algunos percances que hicieron que vertiera una gran cantidad de gasolina y esto produjera una posible explosión.

Desde alrededor de un mes, la actriz y Santino, su hijo único, aprovecharon que las vacaciones escolares comenzaron para emprender un viaje a Bali, Indonesia, una de las islas y destinos turísticos más populares del mundo.

La actriz de 48 años y su hijo, de 15 años, también visitaron Hong Kong, Singapur, Camboya, Bangkok y Tokio, motivo por el que recurrió a sus redes de poder disfrutar del viaje y, por supuesto, de la compañía de Santino, al que es muy apegada. “Gracias, vida, Gracias, Dios, por permitirme disfrutar un año más a lado de mi hijo, en un lugar maravilloso”, escribió.

Pero, como todo principio que tiene un fin, emprendieron su regreso a México. Sin embargo, durante su camino de vuelta sufrieron un percance de carretera. Valdez compartió una serie de videos, en que se puede ver una patrulla en medio de la carretera y todas sus maletas y pertenencias apiladas en el camino de la ruta en que viajaban.

Si bien la actriz no especificó en qué ciudad o país se encontraba en ese instante, el vehículo tenía grabada la palabra “policía” en inglés. “Chequen nuestro reporte, nuestro taxista pegó con una piedra, se rompió el tanque de gasolina, se está cayendo la gasolina, empezó a oler cañón, salimos corriendo despavoridos, el calor está infernal, puede explotar, entonces estamos acá, llegó la policía, no saben el susto... No saben el susto, qué angustia, pobre señor, también está todo asustadísimo”, contó.

Más adelante, Grettell compartió un video donde luce visiblemente afectada, en el que su hijo y ella ya se encuentran arriba de la patrulla. “Llegó la policía a rescatarnos, estoy empapada en sudor, nos asustamos, aquí estamos en la patrulla”, añadió.