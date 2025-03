Gringo hunters llegará a Netflix

Mientras Donald Trump, presidente de EU, ha insistido en culpar del problema del narcotráfico a México, sin reconocer culpas, se prepara el lanzamiento de una serie en que un equipo de élite nacional, se encarga de capturar fugitivos estadounidenses que huyen al sur.

Gringo hunters, que saldrá este año por Netflix, es para Roberto Duarte, uno de sus actores, la manera de demostrar la calidad y capacidad mexicana en el mundo. “Con todo lo que está pasando, en el título está dicho todo, porque como mexicanos estamos en el momento de decir: ya se acabó. No somos poca cosa, somos chingones, no se está mejor en ningún otro lado, el mejor lugar para hacer lo que quieres, es aquí”, dice el histrión.

La producción está basada en un artículo de Kevin Sieff para The Washington Post, el que se da cuenta de la existencia de dicho grupo en contra de maleantes del país del Norte. El equipo de élite está integrado por los actores Harold Torres (Desaparecer por completo), Mayra Hermosillo (El norte sobre el vacío), Manuel Masalva (Narcos: México), Andrew Leland Rogers (Madre solo hay dos), Héctor Kotsifakis (Me gusta, pero me asusta), Dagoberto Gama (Morelos) y Regina Nava (Pacto de sangre).

Cuenta con las actuaciones de Sebastian Roché, Gerardo Trejoluna, Paulina Dávila, José María Yazpik y Duarte, quien se reserva su personaje.

Encarcelado

Duarte, quien interpretó a Paco Stanley en la serie ¿Quién lo mató? y al luchador Carnicero en Blue Demon, ahora puede ser visto en una prisión de máxima seguridad, en pleno motín. En Celda 211, recién estrenada en Netflix, interpreta a “El Carajo”, mano derecha del líder del movimiento que pretende presionar a las autoridades carcelarias.

La serie está basada en la novela homónima de Francisco Pérez Gandul, pero para la adaptación se inspiraron en los hechos sucedidos el 1 de enero de 2023 en el Centro de Reinserción Social para Adultos de Ciudad Juárez. Chihuahua, con la fuga de más de 20 reos y más de 10 fallecidos.

“Como actor, ‘El Carajo’ era la oportunidad de habitar una maldad consecuente a las circunstancias que tiene, en donde la vida no vale nada y está dispuesto a perderla por la lealtad que tiene”, indica Duarte. “Pero también se da cuenta que lo pueden sustituir y, en ese sentido, es una metáfora de la estructura que todos vivimos, aquí a él le lastiman su pequeño ápice de humanidad y siente celos”, añade.

Su interacción principal es con el líder (Noé Hernández, Miss Bala) y un abogado que se hace pasar por un prisionero (Diego Calva, Familia de medianoche). La serie se grabó en foros cercanos a Tlatelolco, donde se montó la prisión con rejas, oficinas y puentes. “Físicamente fue un trabajo extremo, porque en estos grandes bodegones el techo era de lámina y cómo supuestamente hay filtración de agua, siempre estábamos mojados y con cientos de extras. Caracterizados, no había manera de no entrar en la convención realista”, destaca.