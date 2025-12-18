Es un libro ilustrado que ayuda a los niños a entender y validar sus sentimientos cuando no se encuentra bien, mostrando que es normal tener días gruñones y que no siempre hay una solución rápida. Escrito por Suzanne Lang, es una divertidísima obra sobre un chimpancé de muy mal humor, perfecto para que los niños pequeños aprendan a lidiar con los sentimientos confusos.
Jim Pancé tiene un ataque de gruñonitis y no sabe por qué. Sus amigos no lo entienden: ¿cómo puede estar enfurruñado si hace tan buen día?
Sus amigos (cebras, pájaros, monos) no entienden su estado de ánimo y le sugieren muchas cosas divertidas para que se anime, pero nada funciona. Las cebras lo invitan a hacer la croqueta con ellas, los pájaros a cantar y los monos a columpiarse, pero Jim no puede seguir tantos consejos... y se colapsa un poquito. ¿No será que de vez en cuando todos necesitamos ser un poco gruñones?
El libro explora la autoexploración, la importancia de reconocer y aceptar las propias emociones, y cómo la empatía puede ser útil, incluso cuando no se puede “arreglar” el mal humor de un amigo instantáneamente.
Suzanne Lang es una autora estadounidense de libros infantiles, conocida por la exitosa saga Grumpy Monkey y otros títulos como Todo tipo de familias, que crea frecuentemente con su esposo, el ilustrador Max Lang. También escribe y produce para televisión animada y es una defensora de los niños con dificultades de aprendizaje.