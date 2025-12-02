Grupo Firme conquista a los chiapanecos

El Centro de Espectáculos y el Masivo de la Feria Chiapas vivieron noches inolvidables. Primero, en dos ocasiones consecutivas, los integrantes de Grupo Firme demostraron por qué son de los grupos más importantes del momento. El público cantó, bailó y disfrutó temas como “Ya supérame”, “En tu perra vida” y “Yo ya no vuelvo contigo. Mientras que en Masivo de la Feria, las personas rieron a carcajadas con los integrantes de Guerra de Chistes y gozaron el espectáculo de la cantante y conductora Luz Elena González.