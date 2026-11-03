Grupo Firme recibe dos premios Heat

Grupo Firme se llevó los dos primeros premios Heat de la noche: uno por su compromiso con causas sociales y otro como mejor artista de regional mexicano, reconocimiento otorgado por el público.

Durante la gala benéfica de la Fundación NICE en Guadalajara, el vocalista Edwin Caz también expresó su solidaridad con El Komander, quien recientemente perdió a su hijo recién nacido, José Eliseo Ríos Ávila. Antes de subir al escenario, el vocalista de la agrupación tuvo un breve encuentro con los medios de comunicación, en el que fue cuestionado sobre el fallecimiento del pequeño, ante lo cual expresó su apoyo al cantante de regional mexicano. “No tengo palabras, él sabe que lo admiro, lo respeto, o sea, es un gran amigo y pues mucha fuerza, la verdad”, dijo.

Altruismo

Por otra parte, Caz habló sobre el trabajo altruista de Grupo Firme y recordó que recientemente la banda donó 200 mil dólares para apoyar a las personas damnificadas por el sismo del 10 de agosto en Colombia. Precisamente por su labor social, Edwin Caz recibió el premio Heat al Compromiso Social, relacionado con sus donaciones de 650 mil pesos a fundaciones enfocadas en apoyar a niñas y niños.

Posteriormente, los organizadores anunciaron que Grupo Firme también recibiría el Heat a mejor artista de regional mexicano, galardón que fue elegido mediante los votos del público. Al recibir los reconocimientos, el cantante habló sobre los cambios que ha buscado hacer en su vida y la importancia de utilizar su posición para inspirar a otras personas.

Discurso

“Quiero hacer un poquito hincapié en lo que ha pasado en la vida de un servidor, no es un secreto que una persona como yo, alguien divertido que le gusta la fiesta, pero he tratado de tener cambios y de inspirar a nuevas personas, nuevas generaciones y también he ayudado a muchos niños que solo con su sonrisa es el pago más grande que he tenido”, expresó Caz. “No me gusta hacerlo en público, cuando me hicieron la invitación esa noche dije: yo quiero estar ahí porque si levanto un poco la voz sé que puedo inspirar a muchísimas personas a ayudar a los que los necesitan”, complementó.

La noche continuó con un concierto privado de 30 minutos, en el que la agrupación interpretó éxitos como “Un amor de antes”, “Ya supérame” y “El beneficio de la duda”, además de su más reciente colaboración con Ricardo Arjona. Durante la presentación, Edwin aprovechó para invitar a los jóvenes a alejarse del mundo de los excesos.