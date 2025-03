Grupo Firme se pronuncia sobre cancelación

Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, lamentó no poder ser parte del Carnaval de Mazatlán, donde estaban invitados y ya tenían todos los boletos vendidos, ya que finalmente la banda decidió no presentarse tras recibir amenazas de muerte a través de una narcomanta, y aunque el cantante admite que el gobierno del estado resguardará el lugar, después del show todo podría pasar.

Eduin, a través de su cuenta de Instagram, se comunicó con sus fans para compartirles su sentir tras esta decisión que tomaron por su seguridad, dejó claro que los boletos de su presentación en el Carnaval ya estaban vendidos, y destacó que el resto de la gira está en pie. “Toda la gira sigue igual. Si cancelé no es porque no vendí boletos. Pregunten tenía todo vendido gracias a Dios. Pero tampoco quiero poner en riesgo a mis compañeros de trabajo. Al de las luces que fue muy mencionado, aunque ustedes se burlen, acá el equipo no sintió lo mismo”, escribió.

Hace un llamado a la precaución

En una segunda parte de su mensaje, Eduin Caz prometió regresar cuando las cosas se calmen, y pidió que quien vaya a asistir a los conciertos tengan cuidado, pues, aunque el gobierno tendrá todo blindado, no se sabe qué puede pasar al salir. “Los que vayan al carnaval cuídense mucho. El gobierno es la mera ver… y va a tener todo blindado, ¿pero y después? Es por eso que no me animé a estar ahí les pido una disculpa de antemano pero primero Dios cuando esto se calme trataré de regresar”, declaró.

Finalmente, Eduin llamó a tener calma y no envalentonarse en falso. “Ánimo no agarren valentía por comentarios de cuentas falsas que ni van a estar ahí. Amén”, expresó.

Tras confirmarse la ausencia de Grupo Firme, banda formada en Tijuana, Baja California, México, en 2014, el Carnaval anunció que los Aguilar y los 90’s Pop Tour se sumaban a la cartelera musical de uno de los eventos más esperados del año.