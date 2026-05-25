Grupo Frontera pone ritmo y corazón

El futbol sigue muy arraigado entre los mexicanos, aunque en los últimos tiempos hay una reserva enorme sobre el desarrollo del balompié nacional, en especial con la selección mexicana, que disputará el Mundial 2026.

Para tratar de reenamorar a los aficionados, la Federación Mexicana de Futbol se ha unido con Amazon Music para crear temas del estilo de “Un solo corazón” de Grupo Frontera. Este esfuerzo, considera Mikel Arreola, dirigente de la FMF, es la mejor manera de traer de vuelta la ilusión de las personas de cara a conseguir llegar mínimamente al quinto partido. “Hay formas de convencer, y una de las mejores para llegar al corazón de la gente pues es la música y sobre todo la música cantada por un grupo que tiene tanta penetración en los jóvenes”, destacó.

Mientras que Paul Forat, directivo de Amazon Music, afirmó que esta idea surgió gracias al fanatismo y pasión que despierta en la sociedad tanto el deporte como la música.

Gustos mexicanos

“Son las dos más grandes pasiones que tiene este país: música y futbol, la pasión que genera el futbol es increíble y la música es exactamente igual, vienen de la mano”, explicó.

Grupo Frontera hizo la presentación del tema y videoclip oficial en el medio tiempo del partido de preparación México-Ghana, que se disputó en el estadio Cuauhtémoc.