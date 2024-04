El grupo costarricense Percance llega a su mayoría de edad, y luego de 18 años de camino, tendrá fiesta en el Lunario del Auditorio Nacional, el próximo 27 abril.

La banda se encuentra en un momento en el que está apostando todo por su carrera, lo cual le hizo optar por trasladarse a México, en una decisión de valor. “Venirnos acá es un plan ‘kamikaze’ que siempre había estado en los planes porque desde la primera vez que venimos, que tocamos en el Foro Alicia (en 2012), fue un amor a primera vista y hubo una gran ilusión”, comentó el vocalista Esteban Ramírez.

“Es toda una apuesta venirnos a vivir a México, y estamos conscientes de que la música es arte puede conectar y gustar con el público o no, haremos un Lunario y el próximo año puede ser un Foro Sol o puede que no pase porque no nos tocaba, pero no nos vamos a quedar con la duda, vamos a darlo todo en este momento” afirmó.