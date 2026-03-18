Grupo Saya llegan a EU

Aunque en Estados Unidos la comunidad hispanoparlante no vive sus mejores momentos, el Grupo Saya Para Ti llegó a las tierras norteamericanas para llevar un poco de alegría y baile, previo a sus festejos por sus 30 años de vida.

Serán 15 shows los que llevarán a cabo, por Nueva Jersey, Nueva York, Georgia (Atlanta) y Birmingham (Alabama), entre otros puntos. La gira comenzó el pasado 13 marzo y terminará el 22 de este mes. “La energía y el cariño de nuestra gente se ha sentido increíble en este Tour USA 2026. Para Grupo Saya Para Ti, compartir nuestra música y sentir cómo la gente vibra con cada canción es lo que nos impulsa a seguir llevando la cumbia andina a todos los escenarios”, indicó Juan Ramírez, fundador y director de la agrupación.

Tras cumplir sus fechas en tierras del norte, adelantaron que volverán a la Ciudad de México a ofrecer un baile el próximo 29 de marzo. Para ir “calentando motores” por sus tres décadas de existencia, ellos estarán en el California Dancing Club, compartiendo escenario con Grupo Samuray y el Grupo Kien.