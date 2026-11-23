Trece años después de que GTA 5 transformara por completo el negocio del entretenimiento, Grand Theft Auto VI debutó finalmente este 19 de noviembre. En este lapso de más de una década, Rockstar Games prácticamente duplicó su plantilla, dejó atrás la costumbre de lanzar juegos con frecuencia y dio forma a la que apunta a ser la producción más cara en la historia de los videojuegos: una obra descomunal que difícilmente otra empresa podrá replicar a corto o mediano plazo.

El panorama del sector ha cambiado radicalmente desde 2013, pero una regla se mantiene inalterable: la llegada de una nueva entrega de Grand Theft Auto actúa como un agujero negro que paraliza por completo el calendario de lanzamientos.

Expectativas financieras sin precedentes

El contexto financiero actual dimensiona la magnitud del suceso. En su reporte de resultados presentado el pasado 9 de noviembre, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two la compañía matriz de Rockstar, confirmó que el volumen de reservas anticipadas se ubica „muy por encima de lo esperado“. Aunque la firma no compartió cifras exactas de preventas, el impacto comercial ya está previsto en sus balances.

Para el año fiscal que concluye en marzo de 2027, Take-Two proyecta ingresos netos de entre 8 mil millones y 8 mil 200 millones de dólares. El salto resulta contundente frente a los 6 mil 720 millones de dólares reportados en el ejercicio previo.

Este crecimiento estimado del 20 % responde directamente al debut del nuevo título, el cual llegará a las tiendas sin incluir todavía su futura y lucrativa modalidad multijugador en línea.

El punto de quiebre que significó GTA V

Para entender este modelo de negocio hay que revisar el ritmo previo del estudio. Entre octubre de 2003 y octubre de 2005, Rockstar publicó ocho títulos distintos, entre ellos GTA: San Andreas. Más adelante llegaron GTA 4 en 2008 con sus respectivas expansiones y, entre 2010 y 2013, la desarrolladora aún mantenía una cadencia envidiable con casi un gran proyecto por año.

En ese periodo vieron la luz Red Dead Redemption en 2010, L.A. Noire en 2011 y Max Payne 3 en 2012. Sin embargo, el estreno de GTA V redefinió las reglas: Take-Two reportó ingresos por 800 millones de dólares en apenas 24 horas y superó la barrera de los mil millones de dólares en tres días. Fue un récord absoluto en cualquier industria del entretenimiento para un desarrollo que en su momento costó alrededor de 265 millones de dólares.

Un músculo financiero inalcanzable para otros

La llegada de GTA Online permitió a Rockstar consolidar un flujo constante de ingresos pasivos. Gracias a esa estabilidad, entre 2013 y 2026 la empresa solo lanzó un proyecto inédito: Red Dead Redemption 2 en 2018. Aquella aventura en el Lejano Oeste cosechó excelentes ventas, pero palideció frente a la rentabilidad sostenida de GTA 5, que continuó relanzándose a través de tres generaciones de hardware: PS4 y Xbox One en 2014, PC en 2015, PS5 y Xbox Series en 2022.

Cada transición amplió la base de usuarios y disparó el gasto en microtransacciones. Una filtración reciente expuso la escala del fenómeno: la comunidad de PC reuniría semanalmente a 894 mil 621 jugadores con un gasto de 264 mil 273 dólares; en Xbox One participaban 1 millón 129 mil 23 usuarios, con un desembolso de 1 millón 867 mil 947 dólares; y en PS5 se alcanzaban 3 millones 474 mil 21 usuarios aportando 4 millones 486 mil 346 de dólares, ¡cada semana! En promedio, la franquicia generaba cerca de 1 millón al día, garantizando un flujo financiero multimillonario ininterrumpido.

Hollywood se queda corto

Incluso los largometrajes con los presupuestos más desmesurados hasta el momento, como Jurassic World: Dominion con 549 millones de dólares o Star Wars: el despertar de la Fuerza costó entre 440 y 536 millones de dólares, quedan por debajo de lo invertido en la obra de Rockstar.

La distancia es todavía más evidente si se compara con los grandes estrenos cinematográficos de este año: al sumar los presupuestos proyectados para Avengers: Doomsday que costó hasta 500 millones de dólares y Dune. Parte tres con hasta 220 millones de dólares, el resultado combinado apenas llega a la mitad del costo total atribuido a GTA 6. Con ese capital, de hecho, se habrían podido financiar tres cintas de la escala de la próxima entrega de Marvel.