GTA 6 recorrió Florida para su creación

Detrás de los grandes videojuegos hay incontables horas frente a una computadora en una oficina, pero los estudios más ambiciosos saben que la autenticidad exige salir al mundo real. Si bien Ubisoft recurre a historiadores para construir la ambientación de Assassin’s Creed, Rockstar Games apostó por el trabajo de campo más crudo para dar vida a Florida y Miami en GTA 6. Su equipo pasó años recorriendo las entrañas del estado estadounidense, escoltado por agentes de policía retirados y visitando desde zonas pantanosas hasta clubes de striptease.

Rupert Humphries, vicepresidente sénior de narrativa en Rockstar, reveló en entrevista con Game Informer que el equipo organizó múltiples expediciones a lo largo del desarrollo. La meta era contundente: impedir que el estado ficticio de Leonida se sintiera como una simple maqueta interactiva o un mapa genérico de videojuego. Para captar su verdadera identidad, los desarrolladores debían experimentar el entorno en carne propia.

Una rutina que quiere ir más allá

Lejos de tratarse de vacaciones pagadas o simples sesiones fotográficas de monumentos turísticos, la investigación implicó sumergirse por completo en la rutina local. Según detalló Humphries, los desarrolladores pasaron noches enteras manejando por carreteras solitarias y se internaron en los Everglades para registrar la sensación de peligro y aislamiento que transmiten los humedales.

Estas travesías no se hicieron a ciegas. En las áreas más conflictivas, Rockstar contrató como guías a oficiales de policía retirados, quienes no solo aportaron contexto sobre la dinámica callejera, sino que también brindaron seguridad ante cualquier imprevisto. El recorrido incluyó sumergirse en la vida nocturna de Vice City a través de bares y clubes nocturnos o de striptease, así como descansos en las paradisíacas costas de los Cayos de Florida. “No tenemos tiempo para llevarte a todas partes, pero queremos que puedas explorar y captar la esencia de la mayoría de los lugares, culturas y ambientes que plasmamos en los juegos. GTA 6 y sus historias realmente cobran vida en un entorno donde conviven ricos y pobres, prácticamente puerta con puerta. Y el crimen y la corrupción son el hilo conductor que los une a todos”, puntualizó Humphries.

Una fórmula de investigación habitual

Someterse a este nivel de inmersión no es ninguna novedad dentro de la compañía. Cuando desarrollaban GTA IV, Rockstar North envió entre 60 y 70 personas a recorrer Nueva York entre 2005 y 2007, recurriendo también a exagentes policiacos para adentrarse en vecindarios específicos.

Esa misma filosofía se aplicó en Red Dead Redemption, donde el equipo visitó locaciones históricas del Viejo Oeste, documentó paisajes reales y consultó los acervos de la Biblioteca del Congreso y los Archivos Nacionales de Estados Unidos.