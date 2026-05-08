Guatemala reclamará a México un dintel maya

El Ministerio de Cultura y Deporte de Guatemala anunció que inició un proceso formal para pedirle al gobierno mexicano la repatriación de un dintel maya del periodo Clásico, el cual fue entregado al consulado de México en Nueva York por un coleccionista en abril pasado.

Esa pieza fue identificada por investigadores especializados en la cultura maya como perteneciente al territorio guatemalteco, específicamente cerca del área de Yaxchilán, tal y como lo reportó El Universal el 30 de abril, datos que el ministro de Cultura y Deporte de Guatemala, Luis Méndez, señaló a la prensa de ese país.

“Esa pieza, todo parece indicar que sí (es de origen guatemalteco), hay documentación fotográfica de los años 50, hay testimonios de viajeros e investigadores que la documentaron, se cree que antes del 68 salió ilícitamente de Guatemala, no es la única, hay otras, y como ministerio, estamos haciendo todo para documentar para poder hacer los expedientes para hacer las reclamaciones pertinentes”.

Procedimiento

Indicó que las gestiones y la petición de devolución se llevará a cabo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, mientras que Cultura y Deporte apoyarán con los expedientes y la investigación de la pieza.

“Entiendo que ellos (Relaciones Exteriores) ya están haciendo las acciones pertinentes para que el expediente llegue a la embajada de Guatemala en México, y empezar la conversación, entiendo que hay muy buena disposición, como ha sido la regla en estos últimos años, sobre este tipo de colaboraciones, de que el patrimonio regrese a su lugar de origen”, refirió.

Agregó que el expediente se integró con la ayuda de investigadores que brindaron al ministerio los mapas y datos para probar que la pieza es de origen guatemalteco.