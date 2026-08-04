Guía de los Dolomitas

Se extienden por más de 140 mil hectáreas a través de las regiones de Véneto, Trentino-Alto Adigio y Friul-Venecia Julia, y su pico más alto es la Marmolada

Conocida por muchos como uno de los lugares más bellos del país, los Dolomitas son un conjunto de cadenas montañosas, en las que la roca predominante es la dolomía, una roca sedimentaria que se formó en las eras geológicas en el fondo de los mares cálidos.

Estas rocas, con el paso del tiempo, han ido sufriendo la acción constante de los agentes atmosféricos, que han provocado en ellas una erosión en sentido vertical, moldeándolas en formas imposibles de torres, que son las que podemos admirar a día de hoy.

Seas el tipo de viajero que seas, antes de empezar a organizar nada, te recomendamos echarle un vistazo a los siguientes consejos, que estamos seguros, te ayudarán tanto con la planificación como con la elección de los lugares que puedes incluir en el que será uno de los viajes más increíbles que hagas.

Paisajes de postal, caminatas inolvidables para los amantes de la naturaleza, ambiente de montaña y, unas gentes amabilísimas, es lo que te espera en los Dolomitas.

¿No quieres hacer ningún trekking? No te preocupes porque también incluimos una propuesta para ti. Los Dolomitas, aunque es un destino de montaña, tiene lugares increíbles a pie de carretera además de algunos de fácil acceso después de caminatas fáciles y cortas, por lo que seas el tipo de viajero que seas, hay una gran ruta para ti.

¿Qué ver y hacer?

Una de las cosas más importantes en el momento de empezar a organizar cualquier viaje es tener claros, o al menos tener una base, de los lugares de interés que puedes incluir en tu ruta.

Si esto es importante en cualquier destino, te aseguramos que en los Dolomitas cobra especial relevancia ya que es un lugar en el que, dependiendo de lo quieras hacer o no, necesitarás invertir más o menos días. Y es que no es lo mismo querer hacer varias rutas de trekking que no querer realizar ninguna caminata.

Propuestas de rutas

Ahora que ya tienes una idea de los lugares que puedes visitar durante el viaje, llega el momento de empezar a organizar una ruta que sea coherente, especialmente en los tiempos ya que en los Dolomitas, aunque las distancias sean de pocos kilómetros sobre el mapa, en la práctica acaban alargándose un poco más de lo esperado por ser zona de montaña.

En este punto de recomendamos prestar especial atención ya que, como puedes imaginar, las opciones de rutas son interminables y, dependiendo de tus gustos, los lugares que quieras visitar o el tipo de caminatas que quieras hacer, puede ser más o menos recomendable una ruta u otra.

Paraíso de excursionistas, esquiadores y escaladores

Antes de empezar a compartir contigo propuestas de rutas por los Dolomitas creemos que es importante tener un poco de información sobre las zonas que forman esta increíble formación de la naturaleza.

Los grupos dolomíticos son:

Brenta: Ubicado en el Trentino occidental, esta zona se sitúa entre el valle Rendena y el Valle di Sole. Entre las formaciones más conocidas están el Campanile Basso y los Sfulmini.

Pale di San Martino: Ubicado en el Primiero, en esta zona encontrarás el Cimon della Pala, la Vezzana, el Sass Maor y la Rosetta.

La Marmolada: Esta zona se conoce como la reina de los Dolomitas, y aquí se localiza el punto más alto de la cadena montañosa y también el glaciar más alto de Val di Fassa.

Alto Adigio: Aquí se encuentran el Latemar, las torres de Vajolet y la Roda di Vael.

Sassolungo y el grupo de las Odle y Puez: Estos están ubicados entre Val Gardena y el Valle di Funes.

Sella: Entre los Pasos Pordoi y Gardena.

Dolomitas de Cortina: Ubicados en la provincia de Bolluno, con las localizaciones Tofane, Pomagnon y Sorapis.

Dolomitas de Sesto: Aquí se encuentran las Tres Cimas de Lavaredo, uno de los puntos de interés más famosos de los Dolomitas.

Los Dolomitas en 3 días

Dolomitas express. Así es como podríamos definir esta propuesta de ruta. Si bien no es la que nosotros recomendaríamos a priori, ya que creemos que lo ideal para conocer esta zona es tener algunos días más, si no puede ser, no te preocupes ya que este recorrido puede ser una gran puerta de entrada a esta zona de Italia que además, puede servir como primera toma de contacto.

Deberás escoger muy bien qué lugares incluir. Ten en cuenta que como comentábamos anteriormente, nuestras recomendaciones están pensadas para viajeros que quieran aprovechar el tiempo al máximo y además de hacer algunas visitas a puntos de interés de fácil acceso, quieran hacer alguna caminata:

Día 1: Lago di Carezza, Paso Pordoi, trekking en Refugio Viel del Pan, Alpe di Siusi (dormir en Compatsch).

Día 2: Seceda, Val di Funes, Lago di Braies.

Día 3: Trekking en Tre Cime di Lavaredo, Lago Misurina, trekking en Cinque Torri (dormir en Cortina d’Ampezzo o Allegue).

Como puedes ver, esta ruta por los Dolomitas está pensada para viajeros que quieran exprimir el tiempo al máximo y también que quieran incluir alguna caminata en el viaje. En caso de que no quieras incluir ninguna ruta de senderismo, te recomendamos revisar el recorrido y adaptarlo a tus gustos y necesidades.

¿Cuál es el mejor pueblo para alojarse?

Si vas a hacer una ruta de 5-7 días, te diremos que optaríamos por alojarnos cada noche en un lugar distinto para aprovechar al máximo las ubicaciones y hacer las visitas que están más cerca de cada uno de estos.

En caso de que solo quieras tener una base, probablemente escogeríamos Cortina d’Ampezzo y, si quieres tener dos bases, lo ideal sería Cortina d’Ampezzo y Ortisei.

Recuerda que estas recomendaciones están basadas en nuestra experiencia. Para ver si te encajan o no, lo ideal es que pongas los lugares que quieres visitar en un mapa además de las bases que quieres utilizar para ver claramente los kilómetros que hay entre ellos y el tiempo que tardarás en recorrerlos.