Guns N’ Roses vendrá a CDMX

La agrupación anunció un concierto en la Ciudad de México en noviembre de 2025 como parte de la gira Because what you Want & What you Get Are Two Completely Different Things.

La banda, que mantiene su estatus como una de las más importantes del rock, con más de 100 millones de discos vendidos dio a conocer a través de sus redes sociales 13 fechas de shows que ofrecerá en países como Costa Rica, El Salvador, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, y México.

Para el concierto en el estadio GNP Seguros, que se realizará el 8 de noviembre de 2025, la preventa será el 10 de junio. Se trata de la primera gira con Isaac Carpenter como baterista, tras la salida del histórico Frank Ferrer en marzo de 2025.

La gira comenzó el 1 de mayo de 2025 en Incheon, Corea del Sur, y está programada para concluir el 31 de julio de 2025 en Wacken, Alemania, como parte del festival Wacken Open Air.