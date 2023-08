Gustavo Munguía es un actor y comediante que se hizo famoso por su personaje de Paul Yester en La Hora Pico, un programa de comedia mexicana que se transmitió del 2000 al 2007.

Una de las frases más reconocidas de su personaje es “que no soy niña, ya te dije que no soy niña”, la cual menciona con un tono de voz distinto. Pese a que no se sabía mucho de él, su nombre se viralizó en las redes sociales por un chiste que hizo sobre la ganadora de La casa de los famosos México: Wendy Guevara.

Algunos internautas opinaron que se trata de un chiste transfóbico, y otros dijeron que no fue gracioso. Fue el productor televisivo Reynaldo López quien difundió el video en su cuenta de Twitter, en el que se escucha al comediante decir: “Ay, tengo un berrinche. No sé si ustedes vieron ‘La casa de los famosos’, ganó la Wendy, porque dicen que tiene palanca, palancota… Bueno, eso dicen”.

Esto lo hizo acreedor a comentarios como los siguientes: “Gracias a este pendejo a y la nefasta televisión mexicana, la comunidad LGTBQ+ creció con la cruz de ser un chiste del cual reírse, burlarse y denigrar”.

“Que haya ganado Wendy siendo una persona sencilla y triunfando logra visibilizar el lado real de la mal llamada minoría”. “¿Dónde está el chiste?”. “¿Les siguen causando gracia esos chistes tan nefastos?”. “Ya jubilen a los comediantes de esa edad, porfa”. “Totalmente innecesario su chiste”, fueron otras de las reacciones.