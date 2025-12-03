Gusttavo Lima estrena colaboración

El cantante, compositor y multiinstrumentista Gusttavo Lima, uno de los artistas más populares e influyentes de Brasil, inicia su carrera internacional con la canción inédita “Vagabundo”, una colaboración con el cantante puertorriqueño ganador del Grammy Latino Luis Fonsi. En esta canción Gusttavo interpreta versos en portugués y español.

El tema llega acompañado con un videoclip grabado en Miami Beach, en Estados Unidos. Una verdadera fiesta latina, el video oficial de “Vagabundo” transmite la atmósfera bailable y la frescura de una celebración a la orilla del mar. Con referencias a la cumbia mezcladas con el sertanejo moderno, es una pista vibrante, de ritmo bailable. La producción musical está firmada por Ender Thomas y Robbie Meza.

El clip, dirigido por Guillermo Figueredo, incorpora los símbolos brasileños —marcados por el churrasco, los bikinis de fama global y la energía solar— al escenario de Miami Beach, formando una estética visual que conversa con la comunidad latina en todo el mundo. “¡Grabar con Fonsi fue maravilloso! ¡Creo que la música es un lenguaje universal y vamos, con ‘Vagabundo’, a conectar a Brasil, Puerto Rico y la comunidad latina alrededor del mundo! Estoy muy feliz de traer este éxito que, con toda certeza, es un paso más en mi trayectoria”, dice Gusttavo Lima.

“No es secreto que me encanta colaborar con otros artistas, y tener la oportunidad de trabajar con Gusttavo en una canción tan especial como ‘Vagabundo’ fue una de esas lindas sorpresas por las que estoy realmente agradecido. Es un artista que admiro desde hace mucho tiempo. Todo fluyó perfectamente, y lo que más me gusta es que estamos uniendo nuestras raíces y nuestra cultura a través de la música. Espero de corazón que todos disfruten de la canción”, comparte Luis Fonsi.

Trayectoria

Gusttavo Lima es conocido en el exterior por canciones que traspasaron las barreras nacionales, como el éxito “Balada boa”, y por insertar referencias latinas en sus canciones, el artista, por primera vez, presenta una canción pensada para el mercado internacional.

Construyó una carrera marcada por éxitos desde su debut en 2010 con el álbum Inventor dos amores. Con éxitos como “Gatinha assanhada” y “Apelido Carinhoso”, conquistó las listas brasileñas y extranjeras, llevando el sertanejo a países de Europa, Estados Unidos y América Latina.