La vida de rockstar tiene su lado oscuro y Alejandra Guzmán lo sabe muy bien. La cantante rememoró algunos de los episodios más desmedidos de su pasado, cuando las fiestas, las desveladas y el consumo de sustancias formaban parte de su cotidianidad, al grado de que llegó a considerar normal consumir cocaína incluso durante el desayuno.

En una reciente entrevista para el podcast de Los 40 México, difundida en redes sociales, la intérprete de “Eternamente bella” habló sin tapujos de aquella época en la que la fiesta parecía no tener horario y las sustancias circulaban con facilidad entre quienes formaban parte de su entorno social.

La “Reina de Corazones” reconoció que ella sí llevó ese estilo de vida al extremo.

Testimonio

“Pues yo sí viví como ‘rockstar’”, comentó, y recordó cómo en aquellos años era habitual que alguien ofreciera sustancia sin que pareciera algo fuera de lo común.

La conversación tomó un tono más desenfadado cuando surgió el tema de los desayunos después de una noche de fiesta. Entre bromas, Alejandra dejó claro que aquellos encuentros estaban rodeados de excesos. “Antes era muy normal. Antes era como de ‘pásale’”, considera.

Incluso describió a las compañías de entonces como “lo mejor de lo peor”. Sin embargo, detrás de las anécdotas también hay una reflexión sobre las consecuencias.

La cantante admitió que hubo momentos en los que tuvo que cancelar compromisos porque su cuerpo ya no soportaba ese ritmo. También recordó que llegó a pasar hasta tres días sin dormir.