Guzmán, encantado con Bad Bunny

En repetidas ocasiones Enrique Guzmán ha manifestado su rechazo hacia el reguetón y sus letras mal escritas. Ahora parece que esa opinión ha cambiado, y el responsable de esto es Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. “Cómo gocé a Bad Bunny en el intermedio del Super Bowl, por primera vez en mi vida. Me gustó la forma en que le dio en la cara a este señor (Donald Trump). Le dijo ‘mira, te voy a decir cómo somos los latinos’, y ¡tómala, barbón! Ahí estaba yo, enamorado de él. En ese momento, dije ‘¡qué chingón!’”, expresó el cantante.

El intérprete de “La plaga”, explicó que hasta ese momento no conocía a Bad Bunny, por lo que no podía dar una opinión más profunda de él y de su trabajo, pero que gracias al show que Benito dio en la cancha del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, llamó su atención y ahora reconoce que hay gran una estrategia detrás.

Guzmán, junto a la cantante Angélica María, ofrecieron la noche del sábado un concierto en el teatro Metropólitan de la Ciudad de México, como parte de su gira La Despedida. Guzmán explicó que lo llamaron así porque debido a las ocupaciones de cada uno, es improbable que vuelvan a juntarse nuevamente en el escenario.

Angélica María señaló hace una década trabajaron en un espectáculo similar, y que ahora que ella tiene 81 años y él 83, esperar que en 10 años se repita es algo poco realista. “Yo no quiero dar lástima nunca, así es que cuando yo sienta que voy a dar lástima, pues ‘bye’”, dijo Angélica María. “Ella tiene el plan de hacer un espectáculo con su hija (Angélica Vale) y yo me comprometí con José Luis Rodríguez, ‘El Puma’, para cantar juntos, y va a estar bien porque a mí me falta un riñón y a él le trasplantaron los pulmones, así que vamos a ser una pareja de jodidos”, agregó Enrique Guzmán.