Guzmán pide disculpas tras declaraciones

Tras la polémica que involucró al cantante Enrique Guzmán en una rueda de prensa en la que hizo bromas respecto a las preguntas de una reportera sobre un video en el que supuestamente abusa de una menor, finalmente el rockero se disculpó a través de sus redes sociales.

En Instagram, Enrique Guzmán compartió un video para disculparse por las declaraciones que hizo sobre el video del supuesto abuso a una niña. El famoso recalcó que leería el comunicado para evitar equivocarse y no fuera malinterpretado.

Niega haber abusado de una menor

El intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” y “Rock de la cárcel”, Enrique Guzmán, negó haber abusado de alguna menor de edad, en toda su vida. Por lo cual, aseguró que el supuesto video que ha causado polémica en los últimos días es falso.

“Yo llevo mucho tiempo siendo atacado, de alguna manera, por acusaciones falsas, yo nunca he tocado en mi vida a una menor. Ni siquiera me ha pasado por la cabeza. Nunca lo haría”, declaró.

El cantante de rock de los 60 señaló que estas acusaciones de abuso con la divulgación de la noticia de un supuesto video que lo probaría son parte de un complot organizado por alguien que tiene intenciones de dañar su persona y carrera artística. Incluso, apuntó a la prensa como cómplice de esta situación.

“El constante acoso de la prensa sobre ese tema es intolerable y me hace pensar que alguien, con alguna intención que no tiene nada de bueno, lo está haciendo adrede. Quiero decir que todas esas acusaciones, en mi contra, no tienen ninguna prueba, no hay forma, no hay un video, no hay un recuerdo, no hay una niña diciendo ‘a mí me tocó’. Es decir, la parte terrible en la que a mí se me acusa de tocar a una menor que no, no es posible”, añadió.

Además de negar las acusaciones en su contra, Guzmán optó por aclarar el significado de lo que expresó en la conferencia de prensa donde fue cuestionado por el video del presunto abuso a una menor, pues en ese momento dio a entender que le hubiera gustado tener relaciones con esa niña.

“En la conferencia de prensa me volvieron a preguntar de un video sobre el supuesto abuso y respondí con sarcasmo, ya molesto, y era el último momento en el que yo me retiraba e insistió una mujer que estaba ahí sentada que había un video, y yo quisiera verlo y quisiera que lo vieran ustedes… De alguna manera, me sacó el tapón y me hizo quitar los pies del suelo y entonces (me hizo) decir cosas que no debo decir o no debía decir en ese momento o en ese modo”, explicó.

De esta manera pidió disculpas tras las polémicas declaraciones que hizo en la rueda de prensa en el Auditorio Nacional. Además, quiso conmover a sus seguidores diciendo que era el mismo hombre que conocen desde hace años a través de la televisión.