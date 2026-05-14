Guzmán podría debutar como abuela

Alejandra Guzmán aprovechó la presentación de su nueva canción, “Los que nos quedamos”, para hablar de la reconciliación con su hija Frida Sofía y su supuesto embarazo, tema que tiene muy contenta a la cantante, quien podría debutar como abuela a los 58 años de edad.

La rockera aseguró que la relación con su hija está en buenos términos, y dijo que hay comunicación al grado de que recibió felicitaciones en el Día de la Madre.

Sobre los rumores de embarazo de Frida, Alejandra hizo el comentario de que según los rumores el bebé está cerca, incluso compartió haberle preguntado a su hija por los meses de gestación, pero sin mencionar si hubo respuesta.

“La dejo que ella haga su vida, como a mí me dejó mi madre que yo hiciera la mía, pero creo que soy abuela, hay rumores, creo que deberíamos de preguntarle a Frida, porque le puse ‘¿cuánto tienes?’ y, pues, no quiero desviar nada, pero la vida sigue y si voy a ser abuela, voy a ser muy yo, consentidora”, expresó.

Sobre la canción que está estrenando y que tiene el retrato de Silvia Pinal creado por Diego Rivera como portada, la cantante dejó saber que dicho cuadro se encuentra en Estados Unidos siendo restaurado y próximamente lo mostrará.