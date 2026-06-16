Gwyneth promociona desarrollo en Israel

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow estuvo en el centro de una controversia en redes sociales tras participar en la campaña publicitaria de un complejo residencial de lujo en Israel, un hecho que ha generado cuestionamientos de activistas y simpatizantes de la causa palestina.

La ganadora del Óscar aparece en un anuncio de 51 Park, un proyecto habitacional de 51 pisos por parte de la empresa Aviv by Melisron que se construye en Herzliya, ciudad costera ubicada al norte de Tel Aviv.

En el video promocional, grabado en Nueva York y difundido recientemente por la desarrolladora, Paltrow presenta el complejo destacando su ubicación junto a un parque, antes de revelar que el proyecto se encuentra en Israel.

Aunque la actriz no compartió el material en sus cuentas personales, la campaña provocó una oleada de reacciones en sus publicaciones más recientes. Numerosos usuarios expresaron su rechazo al considerar inapropiada la promoción de desarrollos inmobiliarios de alto nivel en medio del genocidio en Gaza y de las denuncias internacionales sobre la situación humanitaria en el territorio palestino.

Las críticas también llamaron la atención debido a que Paltrow históricamente había evitado identificarse con posiciones políticas definidas, llegando a describirse como una figura de centro cuando fue cuestionada sobre sus posturas ideológicas.

Hasta el momento, Gwyneth Paltrow no es la única figura pública que ha enfrentado señalamientos por colaborar con compañías israelíes.