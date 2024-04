Ha-Ash se adapta al ritmo maternal

Es un día especial para Hanna y Ashley, integrantes de Ha-Ash. El 17 de abril iniciaron una gira por España, que las llevó a recorrer escenarios de Valencia, Madrid, Barcelona y Murcia, y que concluye en Málaga. Pero no lo hicieron solas, a diferencia de su tour de 2018 por el país ibérico, esta vez las acompañó Mathilda, la pequeña hija de Hanna, nacida en 2020, cuando todo esto parecía imposible.

“En seis años que no habíamos podido regresar; la pandemia nos interrumpió los planes. En ese camino tuve a mi hija con la que volví a aplazar todo, y ahora regresamos aprendimos que el lenguaje de la música nos mantiene en el cariño del público”, cuenta Hanna.

Uno de los grandes aprendizajes ha sido el adaptarse a las circunstancias, algo que ponen en práctica. En lo profesional, no temen experimentar, añadiendo guiños del regional a su nueva música. En lo personal, han asumido con gusto la maternidad de Hanna. La pequeña Mathilda, de casi tres años, es una la mejor acompañante de su gira. “Ella me cambia todo el panorama, hasta las ciudades que ya he visitado las veo de otra manera porque ella se sorprende aunque es chiquita”, cuenta la cantante.

Reconoce que ha tenido que cambiar mucho respecto a sus anteriores giras, como que ahora ya no puede salir a celebrar luego de un concierto, pues la pequeña es su máxima prioridad. De hecho, uno de los momentos que más disfruta es cuando no tiene shows en puerta, pues puede darse un espacio para pasar tiempo con la pequeña y su hermana Ashley, quien la apoya en todo.

“Salimos al parque, vamos a caminar a conocer las ciudades, quizá no los lugares más turísticos por su edad, pero salir como si estuviéramos en casa. Me ayuda a salir de la dinámica de los conciertos, a sentirme normal, ser más mi faceta de madre”, comparte Hanna.

Ashley es una tía amorosa, por lo que disfruta los momentos siendo tía, además de impulsar el trabajo propio de los conciertos, dentro y fuera del escenario. “A las dos nos llena de energía (Mathilda), tenerla siempre es eso, estar despiertas, estar pendientes, estar para ella, y por supuesto que es una gran motivación para las dos al subir al escenario”, contó.

Al son que les toquen

La faceta profesional no ha quedado de lado, ambas preparan un nuevo disco que estaría listo entre agosto y septiembre de este año. “Nos tocó componer varios de esas canciones cuando Ashley estaba soltera (risas) entonces los fans van a poder encontrar mucho de eso en el próximo álbum”, dijo.

El primer sencillo, “1, 2, 3 segundos”, fue producido por Adriel Favela, muy enfocado en el regional mexicano, aunque ellas no consideran que su tema sea enteramente de este género. “Si se sienten elementos del regional, como las trompetas que puso Adriel, pero no quisimos conscientemente hacer una canción regional, quisimos más bien apegarnos al Country, que claro comparte muchísimos elementos con el regional”, dice Hanna.