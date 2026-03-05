¿Conoces la historia de la cola de las sirenas? Todo comenzó cierta vez en un mar mágico, con un niño llamado Teodoro, a quien le encantaba coleccionar peces. Un día, encontró una pequeña criatura dentro de un hermoso cascarón. Se la llevó a casa, pero en su pecera se debilitaba cada vez más y más. Por suerte, Teodoro descubrió una manera de hacer que su nueva amiga se sintiera mejor. ¿Qué crees que pudo haber sido?

Había una vez... La cola de la sirena es un libro infantil de la autora e ilustradora Beatrice Blue, publicado por Editorial Guadal bajo el sello El Gato de Hojalata. La historia narra el origen fantástico de cómo las sirenas obtuvieron sus colas. Todo comienza en un mar mágico con un niño llamado Teodoro, a quien le apasiona coleccionar peces.

La trama explora cómo esta criatura, que inicialmente no parece una sirena convencional, termina transformándose y dando origen a la leyenda que conocemos hoy.