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Hábitos para unas rodillas fuertes

Septiembre 11 del 2026
Hábitos para unas rodillas fuertes

Las rodillas son articulaciones que reciben una gran cantidad de carga diariamente. Con el paso del tiempo, el sobrepeso, la falta de actividad física, algunas lesiones y determinados deportes pueden aumentar el desgaste o provocar molestias. Por ello, cuidarlas no significa evitar el movimiento, sino aprender a utilizarlas y fortalecerlas de manera adecuada.

Uno de los mejores hábitos para mantener unas rodillas saludables es hacer ejercicio de forma regular. Actividades de bajo impacto como caminar, nadar, andar en bicicleta o realizar ejercicios de movilidad pueden ayudar a mantener las articulaciones activas sin someterlas a una carga excesiva. Además, fortalecer los músculos de las piernas, especialmente los cuádriceps y glúteos, ayuda a dar mayor estabilidad y soporte a las rodillas.

También es importante cuidar el peso corporal. Cada kilo adicional puede representar una mayor carga para las articulaciones de las piernas, especialmente durante actividades como caminar o subir escaleras. Mantener un peso saludable mediante una alimentación equilibrada y actividad física puede disminuir la presión sobre las rodillas.

Al hacer ejercicio, no olvides calentar antes de comenzar. Unos minutos de movimiento suave pueden preparar los músculos y articulaciones para la actividad. De igual manera, aumenta la intensidad progresivamente y evita entrenar por encima de tus capacidades, especialmente si estás comenzando una rutina nueva.

El calzado también puede influir. Utilizar zapatos cómodos, adecuados para la actividad que realizas y que proporcionen buen soporte puede ayudar a disminuir impactos innecesarios. Si practicas algún deporte, es recomendable utilizar el equipo de protección correspondiente y aprender correctamente la técnica de los movimientos. Si pasas mucho tiempo sentado, procura levantarte y moverte periódicamente. Mantener las piernas en una misma posición durante largos periodos puede provocar rigidez y molestias. Pequeños descansos para caminar y estirar suavemente pueden ayudar a mantener la movilidad.

¿Cuándo acudir al médico?

No ignores un dolor de rodilla que sea intenso, persista durante varios días o aparezca después de una lesión. También es recomendable buscar valoración médica si existe hinchazón importante, inestabilidad, dificultad para apoyar la pierna, bloqueo de la articulación o imposibilidad para moverla normalmente.

Cuidar las rodillas no significa dejar de utilizarlas; al contrario, mantenerlas en movimiento y fortalecer los músculos que las rodean es parte fundamental de su cuidado. Con ejercicio adecuado, un peso saludable y atención a las señales de nuestro cuerpo podemos ayudar a mantenerlas fuertes y funcionales por más tiempo.

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