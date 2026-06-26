Habla de cómo cambió su rostro

Lyn May contó por primera vez al “youtuber” Nayo Escobar cómo se enfrentó a su rostro desfigurado hace 30 años. “Dije ‘me voy a suicidar’. No quería verme al espejo”, explicó.

Lyn le contó a Escobar que cuando era joven y gozaba de gran popularidad “llegan dos señoras y me dicen ‘ay, te vamos a hacer unos pómulos muy bonitos’. Uno es joven y dice ‘pues, órale’”, recordó.

Luego, contó que le inyectaron aceite de cocina. Según su testimonio, la bailarina de 73 años especificó que las personas que realizaron el procedimiento usaban un biberón para llenar las jeringas con el aceite que le inyectaban.

Con el paso de los años, la acapulqueña buscó ayuda médica para enfrentar las secuelas. “Ahorita estoy como una reina, pero porque he pasado por muchos médicos”, compartió.

Reconoció que el apoyo de su madre fue fundamental. “Me dio muchos consejos. Y luego empecé a ir a médicos y me sacaron de todo eso, y todavía falta”, relató.

También destacó que lleva cinco años sin someterse a intervenciones y que mantiene una actitud positiva. “Sigo adelante y voy a seguir hasta que me muera”, dijo.