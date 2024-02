Faltando cuatro meses para que Fernando del Solar cumpla dos años de fallecido, su viuda Ana Ferro ya pudo sacar su ropa del clóset, ya que su partida no ha sido sencilla, por lo que reconoce que fue un ritual complicado, pues a la hora de reencontrarse con sus pertenencias, la ropa “aún conservaba el olor” del conductor.

A pesar de la crítica, Ferro sigue compartiendo fotografías y contenido relacionado a quien fuera su marido por tres meses, pues a poco de que contrajeran nupcias, del Solar falleció. El duelo para ella no ha sido sencillo, no solo por la ausencia de su pareja, sino por todos los señalamientos que ha sido víctima, debido a que se ha puesto en duda el amor que sintió por el argentino, con quien se casó en una etapa en la que la salud de Fernando era muy vulnerable.

Los problemas legales que enfrenta con Ingrid Coronado, exesposa del conductor, por la propiedad de Cuernavaca, la han puesto bajo el ojo del huracán, debido a que la conferencista no ha abandonado el departamento, pese a que la locutora ha demostrado que ella pagó el 50 por ciento, por lo que pertenece.

Fue hasta ahora que Ferro tuvo la valentía para abrir el clóset donde la ropa y zapatos de Fernando estaban guardados y el cual no había tocado desde su fallecimiento, el 30 de junio de 2022. A la hora de doblar su ropa, Ana pudo percatarse de que algunas de las propiedades de su pareja siguen conservando su olor, lo que complicó que pudiera cambiarlas a unas cajas, pues aún no está preparada para deshacerse de la ropa y zapatos que le pertenecieron, por lo que solo las movió de lugar.

“Todavía había olores en prendas y eso sí me hizo sentirme triste, esas camisas, esas playeras de Argentina, del Cruz Azul que siempre ocupaba y lo feliz que lo ponían, entonces estoy aprendiendo a despegarme”, dijo a Ventaneando.

Esto sucedió hace unos días, pues Ferro era consciente de que ya se acercaba el Día del Amor y la Amistad, fecha en que Fernando le pidió que se casaran hace dos años, en complicidad de sus hijos; Luciano y Paolo, así como de Francesca, la hija menor de Ana. “A mí me sorprendió muchísimo que Fer me pidiera la mano ese 14 de febrero, cada uno de nuestros hijos hizo un show, como un espectáculo y todo para amenizar, y el después me pidiera la mano; fue muy bonito la verdad, hermoso”, recordó.

Ana y Fernando se conocieron en 2016, en la escuela en la que ella deba clases de yoga y pilates, y aunque ya lo había visto, no fue hasta un día que él se acercó a hablarle que interactuaron por primera vez. “Yo ya lo había visto, lo veía pasar y hacer ejercicio, y a mí siempre se me ha dado mucho lo de leer la energía de las personas, y yo decía ‘ay, qué hombre más triste’, algo le pasó en su vida porque está triste”, expresó en una entrevista con Anette Cuburu.

“Y ya, un día, se presenta en la puerta de mi salón. Entraba (a mi clase) y era súper chistoso”, detalló.