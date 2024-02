Federica Quijano vivió momentos angustiantes hace un mes cuando compartió a través de redes sociales que su hijo Sebastián, quien fue diagnosticado con autismo, la golpeó en medio de una crisis que padeció. La acción del menor le provocó una tendinitis en el brazo, la cual tuvo que ser atendida tras el suceso. Ahora, la artista recordó una ocasión en la que tuvo que ingresar a su hijo en un hospital psiquiátrico años atrás.

Durante el adelanto de una entrevista con Paty Chapoy, la famosa abrió su corazón sobre los retos a los que se ha enfrentado en la maternidad, explicando que cuando Sebastián tenía entre 8 y 9 años comenzó a tener episodios de agresión. “Para mí, (ahí) tuve la primera depresión. No sabía lo que era tenerla, hasta ese momento, que tuve que internar a mi hijo en un hospital psiquiátrico”, compartió.

Quijano recordó que el menor comenzó a tener comportamientos preocupantes, como intentar aventarse por las ventanas o lastimarse, lo que la llevó a buscar una vez más ayuda especializada. “Me tocó ver cómo lo amarraban, cómo lo sedaban, cómo rompía todo: las lámparas, la puerta”, recordó.

Añadió que ella también recibió agresiones como rasguños, pellizcos e incluso llegó a morderla o darle cabezazos, y aunque sabe que tendrá que atravesar esos episodios junto con él, quiere trabajar “para si yo me muero, no tenga el miedo de dejarlo en un psiquiátrico en donde sé que lo van a lastimar y no se lo merece”, dijo.

Por otra parte, comentó que su hijo, a quien adoptó, también tiene una memoria a corto plazo y hay veces en que no la recuerda o cambia los nombres de las personas que lo rodean. El diagnóstico de autismo para Sebastián llegó a la edad de tres años. Se trata de una condición relacionada con el desarrollo del cerebro, que impacta la percepción y la interacción social.