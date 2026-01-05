Habla de procedimiento estético

En el mundo del espectáculo, la imagen suele ser un tema constante, especialmente para figuras que han permanecido durante décadas bajo el ojo público, como Florinda Meza.

A lo largo de su carrera, la actriz ha hablado abiertamente sobre las decisiones que ha tomado respecto a su aspecto físico y los cuidados que ha elegido mantener con el paso del tiempo. La famosa recordó recientemente una de las experiencias más intensas que ha vivido relacionada con un procedimiento estético al que se sometió con la intención de rejuvenecer su piel y conservar una apariencia saludable.

Durante una entrevista con el programa De primera mano, la actriz explicó que, a lo largo de los años, ha recibido múltiples inyecciones en el rostro, el cuello y las manos como parte de diversos tratamientos estéticos. Sin embargo, confesó que el procedimiento que más le desagradó fue aquel relacionado con la aplicación de células madre.

Dolor extremo

Florinda Meza relató que para llevar a cabo dicho tratamiento fue necesario extraerle una parte de la oreja, de donde se obtuvieron las células madre que posteriormente le fueron inyectadas en distintas zonas del cuerpo, una experiencia que describió como sumamente dolorosa. “Para ponerme mis mentadas células madre me han picado tanto toda la cara, hasta el cuello, hasta las manos, que ya pasaron casi tres años”, compartió la actriz, al recordar la intensidad del procedimiento.

Aunque los especialistas le recomendaron repetir el tratamiento de manera anual, Meza confesó que la experiencia fue tan fuerte que sentía que no había una sola parte de su piel que no hubiera sido pinchada. A pesar de esto, considera que el procedimiento sí tuvo efectos positivos.

La actriz también mencionó que ha optado por otros tratamientos con células madre aplicadas de forma intravenosa y nasal, enfocados más en su salud general y obtenidos de la grasa de su propio cuerpo. Florinda Meza comentó entre risas que recientemente se sometió a un tratamiento con vitaminas y colágeno, el cual toleró mejor, aunque le dejó algunas zonas enrojecidas en el rostro. Pese a todo, aseguró sentirse cómoda con su imagen y satisfecha con las decisiones que ha tomado.