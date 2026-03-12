Habla del odio que ha recibido

Fátima Bosch pasó de recibir el respaldo del público por enfrentar al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, después de que la ofendiera frente a sus compañeras durante una de las concentraciones de Miss Universo 2025, a convertirse en blanco de odio en redes sociales tras ser coronada.

Casi cuatro meses después de la serie de acusaciones lanzadas en su contra por algunos jueces del certamen, que insinuaron que su corona había sido comprada debido a supuestas influencias políticas de su padre, la reina de belleza reveló que llegó a recibir mensajes tan agresivos que incluso comenzó a dudar de sí misma y de su capacidad para portar el título de Miss Universo.

“A mí me mandaban mensajes diciéndome ‘por favor, mátate esta noche’ o ‘eres un asco’. Me deseaban tantas cosas fuera de lugar que yo me empecé a creer las cosas que me decían y yo pensaba: ‘¿Y si no soy suficiente?’”, dijo en una entrevista para el programa Siéntese quien pueda.

Debes conocer tu valor

Fátima señaló que, por experiencias como esa, es importante tener claro quién eres y tu propio valor, para que cuando el mundo intente definirte, no lo permitas.

La modelo también abordó los rumores que surgieron alrededor de su padre, Bernardo Bosch Hernández, a quien algunos señalaron de tener vínculos con Raúl Rocha Cantú, presidente de la Miss Universe Organization, y sobre si llegó a cuestionarse si lo que se decía en su momento era cierto. “No, jamás. Yo sabía que mi papá no se iba a gastar ese dinero en una corona”, dijo sonriente.

Las declaraciones de Fátima también llegan luego de que viviera un momento incómodo durante una charla que ofreció hace unos días en Harvard, donde una mujer que se identificó como psicóloga organizacional, y que no pertenecía a la prestigiosa universidad, comenzó a hacer preguntas fuera de lugar a la modelo e incluso le pidió que se quitara la corona.

“Ella vino de la calle, de quién sabe dónde… Es increíble cómo la gente puede llegar a hablar sin fundamento. Lo que pasó en esa cadena de televisión, obviamente son muy listos, querían ‘views’. Me hubieran avisado y habríamos hecho un baile o algo así. Mucha gente busca foco con mi nombre y eso es muy bajo”, expresó.

El evento, la Mexico Conference 2026, marcó además la primera vez que se invitaba a una Miss Universo a participar en una charla.

La tabasqueña ha expresado en diversas ocasiones que vivió una infancia difícil debido a que padece dislexia y déficit de atención, condiciones con las que en su momento fue complicado lidiar frente a los demás y que la motivaron a convertirse en un ejemplo para otros niños.

“Mi anhelo es que todas esas niñas y niños que son neurodivergentes sepan que van a poder con la vida. A mí me escondían el lunch, me encerraban en el baño, hasta me llegaron a pegar. Pero de los errores se aprende, y no siempre alcé mi voz. En Tailandia alcé mi voz, porque cuando aprendes a amarte rompes patrones y dices ‘no’”, dijo.